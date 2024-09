Rigenerazione Aurora e Barriera Milano, a Infra.To il masterplan

La Giunta comunale di Torino ha deliberato l'atto di indirizzo per affidare a Infra.To la predisposizione di un masterplan per l'intervento 'Sostenibilità, bellezza, inclusione nelle strade e negli spazi pubblici'. Un progetto partecipato che, grazie a un investimento di 25 milioni di fondi Pn Metro Plus 2021-2027, ha l'obiettivo di migliorare la vivibilità dei quartieri Aurora e Barriera di Milano, rendendoli più belli, inclusivi e sostenibili. Il masterplan dovrà indicare nel dettaglio le linee di indirizzo per le azioni di rigenerazione urbana nei due quartieri attraverso un approccio multidisciplinare, che coniughi competenze urbanistiche, architettoniche, edilizie, economico finanziarie e procedurali, di facilitazione di processi partecipativi concentrandosi, in particolare, sulla trasformazione degli spazi pubblici in rapporto alle strategie di riassetto della viabilità e dei trasporti. "Un lavoro di ampio respiro - dice l'assessora alle Periferie e rigenerazione urbana, Carlotta Salerno -, che vogliamo dia nuovo impulso all'intera area. Il percorso sarà corale, con un'attenzione capillare al territorio, ai cittadini, a tutte le realtà che vi operano e a tutti gli attori istituzionali che quotidianamente lavorano nei due quartieri".