Allerta meteo gialla su Piemonte orientale e settore appenninico

Precipitazioni localmente molto forti sul settore appenninico e forti sul Piemonte orientale, dove potrebbero innescarsi fenomeni franosi, sono attese per oggi, secondo l'allerta meteoidrologica e idraulica emessa dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte. I fenomeni più intensi sono attesi a partire dal pomeriggio. Domani sono previste condizioni di foehn e nebbie in pianura prima dell'arrivo del vento, martedì il cielo dovrebbe essere sereno.