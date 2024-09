Auto: Urso, parlerò su anticipo clausola a Bruxelles

"Ho intenzione di parlare" sull'automotive "nel meeting con la presidenza ungherese ha previsto il 25 settembre a Bruxelles, presentando alle industrie e agli attori istituzionali questa richiesta. E il giorno successivo al Consiglio competitività che si riunirà sempre a Bruxelles. Aspetto che si formalizzi il governo francese". Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, a margine durante il Forum Teha di Cernobbio a Villa d'Este. Nel processo del green deal "è prevista una clausola di revisione che dovrebbe essere discussa entro la fine del 2026. Gli investimenti si fanno se ci sono certezze. Ora, come dimostra il caso tedesco, siamo in procinto a un collasso della produzione europea, incapace di sostenere il ritmo che gli è stato imposto senza adeguati investimenti pubblici" ha spiegato il ministro. "Chiedo agli altri governi europei di anticipare la decisione nella prima parte del prossimo anno" ha concluso.