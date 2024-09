Bambino di 12 anni investito mentre era sul monopattino

Un bambino di dodici anni è stato investito mentre attraversava la strada a bordo del suo monopattino in largo Brescia angolo corso Palermo, a Torino. Da una prima ricostruzione è stato travolto da un furgoncino Doblò, anche se la dinamica dell'incidente, su cui indagano gli agenti della polizia locale, non è stata ancora del tutto chiarita. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde Villastellone e il bambino è stato trasportato all'ospedale Maria Vittoria. Nell'incidente ha riportato una sospetta lesione al femore sinistro e un interessamento della colonna vertebrale, ma non è in pericolo di vita.