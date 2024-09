Evade dai domiciliari per acquistare droga, arrestata

Una donna di 44 anni è stata arrestata dalla polizia di Verbania per evasione: la signora, ai domiciliari fino al 2025, si è allontanata da casa per acquistare droga nella zona boschiva di Meina, sul lago Maggiore. Nel corso di un controllo, gli agenti delle volanti della questura di Verbania l'hanno trovata in possesso di cinque grammi di cocaina ed eroina. La donna è risultata anche alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti a alcol, oltre che senza patente perché scaduta da un anno e senza revisione del mezzo. Il veicolo è stato sequestrato.