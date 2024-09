Ronde antispaccio a Torino, foglio di via per organizzatore

La questura di Torino ha emesso un foglio di via dal capoluogo piemontese per il tiktoker ed ex pugile Franco Masciandaro, noto come Frank Mascia, indagato, insieme ad altre due persone, per usurpazione di funzioni pubbliche, in quanto, secondo gli inquirenti, avrebbe organizzato delle ronde al fine di allontanare presunti spacciatori. Mascia, che è residente in un comune della cintura torinese, non potrà ritornare a Torino, senza preventiva autorizzazione, per un anno. Il divieto arriva a pochi giorni dalla manifestazione 'Stop degrado', che Masciandaro ha promosso sui canali social e che dovrebbe tenersi il 13 settembre in piazza Castello, nel centro di Torino. Il 30 agosto scorso gli agenti della polizia e della digos eseguirono tre perquisizioni nelle abitazioni dei tre indagati e vennero sequestrati un tirapugni, una pistola a salve con le munizioni, una placca con porta-placca simile a quello in uso alle forze di polizia.