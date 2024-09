Lo Russo, "sulla metro ben vengano proposte oltre le polemiche"

"Il nostro sforzo come amministrazione sulla rete di trasporto pubblico è importante. Tutto quello che può essere messo in campo come efficientamento penso debba essere fatto per evitare disagi ai cittadini. Sono ben contento se arriveranno suggerimenti che vanno oltre la sterile polemica politica o l'individuazione di questo o quell'altro capro espiatorio, ben contento se le opposizioni consigliari, oltre a censire i problemi, forniscono soluzioni pratiche per risolverli, individuando strumenti e risorse economiche". Ribatte così agli attacchi delle minoranze dopo il nuovo stop alla metro di questa mattina, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Penso che una città come Torino non possa avere le scale mobili della metropolitana ferme - ribadisce il sindaco a margine della presentazione di Luci d'Artista -. Ho chiesto di fare un'analisi puntuale delle cose che sono capitate e credo debba essere messo in campo ogni tipo di correttivo per evitare questo tipo di disagi. La metro 1 - prosegue - è un'infrastruttura che ha i suoi anni, una sua logica di manutenzione e deve essere messa in funzione sempre in condizioni di sicurezza. E per rendere questo possibile occorrono interventi di manutenzione straordinaria, che hanno prodotto disagi di cui la Città si è già scusata. Alcuni dei problemi - conclude - sono legati a una situazione contingente e imprevedibile. Penso debba essere fatta un'analisi che parte dallo stato dell'arte e che guarda al futuro e cercheremo di evitare ulteriori disagi".