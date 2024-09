Salone auto: sindaco Torino, indagini su dinamica incidente

"Siamo profondamente dispiaciuti per l'accaduto ed esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutte le persone coinvolte cui auguriamo una pronta guarigione. I mezzi di soccorso sanitario presenti sono intervenuti prontamente per fornire l'assistenza necessaria, mentre la polizia locale ha avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità del conducente". Ad affermarlo, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito dell'incidente in piazza San Carlo nell'ambito del Salone dell'Auto.