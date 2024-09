Sport: morto Giovanni Gallo, rappresentante Eps in giunta Coni

Lutto nel mondo dello sport italiano. Si è spento oggi, all’età di 65 anni, Giovanni Gallo, rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva nella Giunta Nazionale del Coni. Dirigente di lungo corso, era entrato nell’Esecutivo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nel 2017, dopo una carriera costruita nella Polisportive Giovanili Salesiane, di cui è stato Presidente per un decennio. Da sempre legato al Piemonte e alla sua Torino, Gallo, che ha ricoperto anche il ruolo di Presidente della Polisport Auxilium, si è speso per il suo territorio anche al di là dello sport, dedicandosi per oltre 20 anni al settore turistico e culturale e rivestendo ruoli apicali nella Camera di Commercio di Torino, in Confcooperative e nella Confederazione delle Cooperative Italiane. Il Presidente del Coni Giovanni Malagò, interpretando i sentimenti dell'intero movimento sportivo e a nome della Giunta e del Consiglio Nazionale, si unisce al cordoglio dei parenti e della famiglia delle PGS, per la scomparsa di un dirigente che ha saputo coniugare nel migliore dei modi l’aspetto agonistico e la funzione sociale dello sport.