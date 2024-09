Piemonte: 3,74mln per Its Academy, open day per aerospazio ed energia

Sono 3,74mln i fondi messi a disposizione per il biennio 2024-2026 dalla regione Piemonte per gli Its Academy per laboratori e infrastrutture tecnologiche, borse di e campus multiregionali e multisettoriali. “La stretta collaborazione con le aziende garantisce che i giovani acquisiscano competenze pratiche e specifiche, che li rendono immediatamente pronti per il mercato del lavoro. La straordinaria occupabilità dei diplomati Its, che supera il 90%, è la testimonianza concreta dell'efficacia di questi percorsi formativi. In un momento storico in cui il tessuto economico ha bisogno di professionalità altamente specializzate, gli Its Academy si affermano come un motore strategico per lo sviluppo e la competitività del Piemonte”, sottolinea il vicepresidente e assessore alla Formazione professionale Elena Chiorino. Gli Its Open Day organizzati sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, a partire dal turismo (16 settembre, ore 16:00, piazza Giolitti 8, Bra-Cuneo); agroalimentare (16 settembre, ore 17:00, MAU, Torino); aerospazio (18 settembre, ore 17:00, via delle Mondariso 17 Novara; 23 e 30 settembre, ore 15:00, via Braccini 17, Torino) ed energia (21 settembre, ore 15:30, e 12 ottobre, 15:30, Environment Park, Torino).