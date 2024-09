Russi (M5s), il sindaco chiarisca sull'incidente al Salone

"Ci vuole una certa dose di incoscienza quando si decide di far sgommare auto sportive nel centro aulico di Torino, mettendo a rischio il pubblico presente alla manifestazione. E nel momento in cui si autorizza un evento del genere, contro ogni logica e buonsenso, si auspica che gli standard di sicurezza siano molto più alti". Lo afferma in una nota Andrea Russi, capogruppo M5s in consiglio comunale a Torino, a proposito all'incidente che ha coinvolto un'auto da rally in cui sono rimaste ferite dodici persone. "Considerato che il veicolo stava viaggiando a bassa velocità, ma che in questi giorni le autovetture hanno sfrecciato tra piazza San Carlo e Piazza Castello a velocità anche molto elevate, viene da pensare che sia stato soltanto un miracolo che non sia successo qualcosa di molto più grave", ha aggiunto Russi. "Domani chiederemo al sindaco chiarimenti sulle misure di sicurezza adottate e autorizzate dalla commissione di vigilanza e, in generale, sull'iter autorizzatorio dell'evento. Se sarà necessario, chiederemo di istituire una commissione di inchiesta", conclude Russi.