Carnevale Ivrea, Fondazione pubblica bilancio edizione 2024

Pubblicato il bilancio d'esercizio del Carnevale di Ivrea 2024. I risultati confermano la positività della gestione economico-finanziaria della Fondazione che ha registrato un avanzo complessivo di 30 mila euro, in crescita di 10 mila rispetto all'anno precedente. In particolare i ricavi si sono attestati a 590 mila euro (+3%), trainati dalle iniziative sul fronte sponsor e vendite di merchandising che hanno consentito di compensare la riduzione degli introiti derivanti dai biglietti venduti la domenica, solo 16 mila, il cui volume è stato ridotto a causa del maltempo. 559 mila euro il costo della manifestazione, in contenuta crescita rispetto al 2023.