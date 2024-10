Open Day sulla salute mentale all'ospedale Sant'Anna di Torino

Giovedì 10 ottobre, dalle 13:30 alle 18, si terrà nell'aula Bocci dell'Ospedale Sant'Anna di Torino l'evento 'Il disagio psichico perinatale: l'esperienza clinica dell'ospedale Sant'Anna'. Organizzato in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, l'incontro fa parte dell'(H) Open Day sulla Salute Mentale promosso dall'Ospedale Sant'Anna e dalla Fondazione Onda Ets. L'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce e dell'accesso alle cure per superare lo stigma legato alle malattie psichiche. "I disturbi psichici impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone gli ambiti personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo e portando spesso a isolamento e solitudine - spiega Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda Ets - . Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. Quest'anno la Giornata mondiale della Salute mentale è dedicata alla salute mentale all'interno dei posti di lavoro, ambito nel quale Fondazione Onda Ets è già impegnata con il Bollino Health Friendly Company, dedicato alle aziende virtuose verso il benessere psico-fisico dei propri dipendenti". L'iniziativa coinvolgerà oltre 130 strutture del network Bollino Rosa, offrendo gratuitamente visite psichiatriche, colloqui psicologici, test, conferenze e materiale informativo per affrontare vari disturbi, tra cui ansia, depressione e disturbi del sonno.