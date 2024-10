Migranti passano notte davanti agli uffici della questura

"Ieri sera, intorno alle 19.30, alcune decine di migranti hanno passato la notte fuori dall'Ufficio immigrazione di corso Verona, nella speranza di poter accedere allo sportello della Questura di Torino che rilascia i permessi di soggiorno per cittadine e cittadini stranieri". A denunciare quanto accaduto è la Cgil Torino in una nota, aggiungendo che migranti hanno "trascorso la nottata all'addiaccio, accampati su delle sedie portate da loro stessi, nella speranza di avere delle risposte certe in merito alla permanenza nel nostro Paese". "È una situazione indegna e paradossale, a cui tutti i torinesi dovrebbero ribellarsi - afferma Elena ferro, segretaria Cgil Torino - Da tempo chiediamo di trovare risposte alla condizione in cui versa l'Ufficio Migranti di Corso Verona, e le persone viste ieri accampate dimostrano chiaramente che non è più accettabile attendere. Sono anni che denunciamo l'inadeguatezza dell'Ufficio della Questura". "tra poco, si insedierà a Torino un nuovo Questore e noi auspichiamo che le cose cambino, trovando nuovi spazi per questo servizio. Esistono nella nostra città locali idonei per sistemare, in modo dignitoso, lavoratori e persone in attesa di un permesso di soggiorno, dando a questi ultimi delle risposte in tempi certi", conclude Elena Ferro.