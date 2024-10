Pd Venaria, il sindaco non ha più i numeri si deve dimettere

Venaria: il sindaco Giulivi non ha più i numeri, si deve dimettere. La crisi di maggioranza dell'amministrazione Giulivi si è manifestata nuovamente in Consiglio Comunale. Nonostante i tentativi di negare la crisi, la realtà dei fatti ha smentito le parole della maggioranza. Ancora una volta, l'amministrazione Giulivi non ha avuto i numeri necessari per approvare il bilancio consolidato. Il Partito Democratico di Venaria in Consiglio Comunale, ha commentato: "Hanno tentato fino all'ultimo di negare la crisi di maggioranza, ma le parole sono state smentite dai fatti. Venaria merita di meglio, siamo stufi di assistere a consigli comunali dove manca il numero legale." L'instabilità politica che si sta verificando a Venaria sta pesando sulle spalle dei cittadini, che meritano una guida solida e presente. L'assenza di una maggioranza coesa in Consiglio Comunale mette a rischio l'efficacia dell'amministrazione e la capacità di governare la città con la necessaria stabilità. I venariesi meritano stabilità e un'amministrazione capace di garantire un futuro sicuro per la città. Alla luce di quanto accaduto, l'invito all'amministrazione Giulivi è chiaro: per il bene della città, è giunto il momento di fare un passo indietro. Segreteria PD - Venaria Reale Segreteria PD metropolitano