Furti in azienda del Torinese, tre denunciati

I carabinieri di Rivarolo hanno denunciato tre persone per ricettazione in concorso. Sono due uomini di 33 e 34 anni e una donna di 46, tutti incensurati e residenti in Canavese, accusato di aver rubato materiale elettrico in un'azienda di Feletto, nel Torinese, per poi rivenderlo on-line. L'indagine è nata a seguito della denuncia del titolare dell'azienda, accortosi di ammanchi consistenti nel magazzino della propria ditta (torce, lampade, avvolgi tubi e cavi elettrici). I carabinieri, dopo una serie di accertamenti, hanno individuato l'autore dei furti in un dipendente della ditta in questione, rilevando dei collegamenti fra questo e un altro operaio, ex dipendente: l'operaio è stato controllato al termine di un turno di lavoro ed è stato trovato in possesso di materiale precedentemente rubato, nascosto in auto. Le perquisizioni successive, nelle case dei due uomini e in quella della fidanzata di uno dei due, hanno permesso ai militari dell'Arma di recuperare ulteriore materiale sottratto all'azienda per un valore di circa 50mila euro. In particolare, alcuni pezzi, trovati a casa della donna, erano già impacchettati e pronti per essere spediti a seguito di vendita on-line. Tutta la refurtiva è stata sequestrata in attesa della restituzione al legittimo proprietario.