Regione Piemonte, allo studio indennità per cig di lungo termine

"Il sostegno ai lavoratori in cassa integrazione e in difficoltà economica è e sarà sempre per noi una priorità. Per questo stiamo anche esplorando nuove soluzioni per reperire le risorse necessarie all'istituzione di un'indennità regionale dedicata ai lavoratori in cassa integrazione di lungo termine". A dirlo l'assessora regionale al Lavoro, Elena Chiorino, nella risposta a un'interrogazione della capogruppo M5s Sarah Disabato, letta in aula dalla Giunta. "Questa indennità - ha precisato Chiorino - sarebbe condizionata alla partecipazione di percorsi formativi finalizzati alla ricollocazione, garantendo cosi non solo un sostegno economico immediato, ma anche la prospettiva di un reinserimento duraturo dignitoso nel mercato del lavoro. Il nostro impegno resta fermo, nessuno sarà lasciato indietro e faremo tutto il possibile per garantire che chi attraversa un momento difficile possa contare sul pieno supporto della Regione". Una risposta che non ha rassicurato la consigliera di opposizione. "L'istituzione di un fondo a sostegno era stata una nostra proposta - Ha osservato Disabato - e il presidente Cirio aveva preso l'impegno già in campagna elettorale. Se fosse davvero una priorità della Giunta l'avrebbero fatto nei primi 100 giorni. È sempre più urgente intervenire - ha concluso - anche alla luce delle notizie annunciate oggi da Stellantis".