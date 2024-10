Dl Omnibus: Pella, condivise molte proposte Anci

"Ringraziamo i Gruppi parlamentari e i senatori delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato per l'attenzione dimostrata alle richieste dell'Anci che migliorano il testo del decreto Omnibus. E' questo un buon esempio di fattiva collaborazione tra istituzioni locali e centrali". Così il presidente dell'Anci, Roberto Pella, commentando il decreto Omnibus approvato al Senato. "In modo particolare, accogliamo con favore - sottolinea Pella - l'attenzione riservata ai piccoli Comuni, tramite la norma sui segretari comunali che risponde a una nostra richiesta. Si tratta di provvedimento importante, molto atteso dagli enti di piccola dimensione. Molto bene anche l'approvazione dell'emendamento proposto dall'Anci sulla proroga dei termini per l'inserimento dei Cup nel sistema Regis. Altro risultato, grazie alla proficua collaborazione tra Anci, Governo e Mef, è l'approvazione della norma che consente l'erogazione del 90 per cento del contributo per investimenti Pnrr sulla base degli stati di avanzamento". "Auspichiamo che nei prossimi provvedimenti - conclude Pella - si possano trovare soluzioni migliorative alla proroga dei termini sulle piccole e medie opere, così come auspichiamo una proroga dei termini anche in materia di rigenerazione urbana".