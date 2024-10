Manfredi, centrosinistra ha bisogno di una componente moderata

"Credo che si parli troppo di persone e poco di progetto politico. Il problema non è Renzi si, Renzi no. Il problema è che un fronte di centrosinistra, che può essere largo o stretto, deve avere una componente riformista e moderata che è indispensabile dal punto di vista del contributo culturale programmatico e politico. Io invece vedo solo discorsi sulle persone che poi è quello che ai cittadini non interessa". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla chiusura espressa dal leader del M5s, Giuseppe Conte, sull'alleanza con Italia Viva per le prossime regionali.