Asti-Cuneo sarà completa a fine 2025, sospeso pedaggio a Verduno

L'autostrada Asti-Cuneo sarà tutta percorribile a dicembre 2025. Il nuovo cronoprogramma è stato confermato oggi nella riunione convocata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso la segreteria del viceministri Edoardo Rixi su richiesta del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per avere certezze sui tempi della conclusione dei lavori dell'ultimo lotto. Nell'incontro, al quale hanno partecipato gli assessori Enrico Bussalino e Marco Gabusi e il sindaco di Alba Alberto Gatto, è stato anche deciso di sospendere il pedaggio nella tratta fino a Verduno fino all'operatività dell'ultimo lotto. La società Asti-Cuneo, proprio per rispettare i tempi del nuovo programma, ha dato la disponibilità a impiegare in cantiere 400 maestranze già dai prossimi giorni. Un altro punto trattato riguarda la tangenziale di Alba: sarà convocato nelle prossime settimane un incontro a cui parteciperanno la Provincia e Anas che è proprietaria dell'infrastruttura per condividere i prossimi passaggi relativi all'opera. "Questa riunione - commentano Cirio e gli assessori Bussalino e Gabusi - era doverosa perché era necessario chiarire i reali motivi del nuovo cronoprogramma. Abbiamo avuto risposte certe ed impegni formali che continueremo a monitorare giorno per giorno pronti come abbiamo sempre fatto a risolvere i problemi che in un paese complicato come l'Italia sono purtroppo sempre in agguato.- Tutti i cantieri pubblici stanno vivendo momenti di difficoltà e l'Asti-Cuneo purtroppo non è immune".