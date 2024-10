Calcio: ultras Pro Vercelli denunciati per derby con Novara

Sette ultras della Pro Vercelli sono stati denunciati dalla digos della questura di Novara per i tafferugli scoppiati lo scorso 24 settembre in occasione del derby del campionato Pro, Novara-Pro Vercelli. Dalle indagini è emerso che i tifosi vercellesi facevano parte del gruppo di circa una quindicina di ultras che, travisati in volto, avevano tentato di scontrarsi con i rivali novaresi, in prossimità di un bar vicino allo stadio Silvio Piola, lanciando bottiglie di vetro e brandendo dei tubi di plastica. All'arrivo delle forze dell'ordine i tifosi avevano cercato di fuggire a bordo delle auto con cui erano arrivati, per evitare la scorta. Sia prima che dopo il match gli ultras erano stati identificati e quattro di loro erano stati arrestati la sera stessa. Come era accaduto per i loro compagni di curva anche agli ultimi sette sono stati diffidati: quattro daspo della durata di 4 anni e tre della durata di 6 anni.