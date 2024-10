Nicco, i lavori del consiglio procedono a pieno ritmo

Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco interviene per puntualizzare le ragioni per le quali la prossima settimana non è stato convocato il consiglio, dopo le polemiche sollevate dalle minoranze a Palazzo Lascaris. "La prossima settimana il consiglio regionale lavorerà a pieno ritmo. Tanto è vero che sono già convocate ben sei commissioni - spiega Nicco - E non appena i provvedimenti avranno ultimato il loro iter nelle commissioni arriveranno in consiglio regionale". "È normale - precisa Nicco - che ad inizio legislatura i provvedimenti arrivino in aula dopo qualche tempo e dopo la completa discussione in commissione, e quindi è altrettanto fisiologico che i consigli regionali possano non essere convocati ogni settimana". "Ad esempio, nella legislatura Chiamparino dopo i primi due mesi l'assemblea si era riunita due volte, e in questa, invece e comunque, abbiamo svolto già cinque sedute", conclude il presidente del Consiglio Davide Nicco.