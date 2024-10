Salza, "Merloni protagonista dell'industria italiana"

"La scomparsa di Francesco Merloni è per me una notizia triste. È stato un uomo capace di imprimere una forte spinta alla produzione industriale italiana, portando avanti con grande successo l'eredità familiare e le idee del padre Aristide, e insieme ha saputo influenzare la cultura del suo tempo, diventando uno dei protagonisti dell'industria del Paese". È il ricordo di Enrico Salza, presidente di Tinexta e fondatore con Giovanni Bazoli di Intesa Sanpaolo, di Francesco Merloni, presidente onorario di Ariston Group morto martedì a 99 anni. "Oltre alle sue doti imprenditoriali, Francesco Merloni si è distinto per il suo impegno civico e politico - afferma Salza -. È stato sindaco di Fabriano, la sua città natale, e ministro dei Lavori Pubblici. L'ho conosciuto perché abbiamo collaborato e perché ho avuto una lunga amicizia con suo fratello Vittorio, quando fu a capo di Confindustria, perché condividevamo una visione imprenditoriale che intendeva caratterizzarsi per l'impegno sociale". "Resta certamente di Francesco - conclude Salza - il ricordo e l'esempio di un uomo che credeva nel lavoro come strumento di affrancamento e di progresso".