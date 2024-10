Maltempo: forti piogge sul Piemonte, allagamenti ad Asti

Allagamenti sono stati segnalati ad Asti per la forte pioggia che da stamani sta investendola città. Si registra, per ora, un accumulo di almeno 60 mm. Le precipitazioni interessano anche il resto del Piemonte e, in particolare, il settore orientale della provincia di Torino, Cuneo, Biella, il Novarese.