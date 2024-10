7 ottobre: Comunità ebraica di Torino, preghiere e fiaccolata

In occasione del primo anniversario "del terribile attacco" avvenuto in Israele lunedì 7 ottobre la Comunità ebraica di Torino con l'Associazione Italia Israele e la Fondazione Camis De Fonseca, con il patrocinio dell'Adei (Associazione Donne Ebree d'Italia), organizza un evento, oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17.30 nel Centro sociale della Comunità ebraica torinese dove verranno proiettati gli acquerelli realizzati da Elisabetta Furcht su sfondo di musiche raccolte da Jonathan Sierra. Seguiranno le preghiere per le vittime e per gli ostaggi e la giornata si concluderà con una fiaccolata in Piazzetta Primo Levi, alle ore 20.