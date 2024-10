Frode ai danni dell'Inps, 6 denunciati a Torino

Percepivano senza averne diritto assegni sociali Inps, sei stranieri denunciati dai carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Torino. Sono accusati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Dovranno restituire oltre 220mila euro. L'inchiesta, coordinata dalla procura torinese, è partita nel marzo 2023 e sono state analizzate circa 900 posizioni di stranieri residenti nell'area metropolitana di Torino. Dalle indagini è emerso che alcuni risultavano irreperibili in Italia, che non avevano eseguito controlli medici durante la pandemia e non si erano vaccinati. Alcuni non avevano neanche il medico di famiglia. Le ulteriori verifiche condotte dai carabinieri hanno portato a incrociare una serie di banche dati, verificando che alcuni continuavano a riscuotere indebitamente pur non vivendo più in Italia le somme di danaro erogate mensilmente dall'Inps. Inoltre, da accertamenti svolti in collaborazione con ambasciate e consolati, è emerso che alcuni indebiti percettori dell'assegno sociale risultavano deceduti, ma le somme venivano prelevate dai parenti.