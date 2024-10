Cirio, "Regioni ponte tra Bruxelles e cittadini"

Nell'Unione europea "di oggi, che vive cambiamenti, sfide e minacce che ne richiedono un deciso rafforzamento, regioni e città hanno il delicato e fondamentale compito di mantenerla ancorata ai territori e ai cittadini europei, ponendosi come legame imprescindibile tra Bruxelles e le terre d'Europa". E' quanto ha sottolineato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, a commento del rapporto sullo stato delle regioni e delle città, pubblicato oggi in occasione dell'avvio della Settimana europea delle regioni e delle città. "Il rapporto sulla Stato delle Regioni e delle Città ha evidenziato ancora una volta quanto importante sia il loro contributo per implementare le politiche europee: oltre il 70% degli interventi per contrastare il cambiamento climatico sono realizzati a livello locale. Mentre sono regionali e locali oltre il 50% degli investimenti pubblici europei", ha aggiunto Cirio, sottolineando che le "disuguaglianze si amplificano, in particolare nelle zone rurali, dove vive un europeo su quattro".