Censimento in Piemonte per 77.000 famiglie in 300 comuni

Sono 77.000 le famiglie in Piemonte chiamate a partecipare in 300 comuni alla settima edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che a livello nazionale coinvolgerà un milione di famiglie. La raccolta dei dati, secondo quanto rende noto l'Istat, è partita nei primi giorni di ottobre e punta a conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia e dal 2018 viene effettuato a campione ogni anno da ottobre a dicembre, esclusivamente con questionario elettronico. Il censimento comprende due diverse tipologie di rilevazioni: "da Lista" e "Areale", che hanno obiettivi conoscitivi diversi. La rilevazione da Lista prevede la compilazione autonoma di un questionario online, con domande sulle caratteristiche demografiche e socio-economiche della popolazione, sulle famiglie e sugli alloggi. La rilevazione Areale si svolge con il supporto di un rilevatore incaricato dal Comune e prevede la compilazione di un questionario, sempre elettronico, ma più breve e con quesiti specifici sulla dimora. L'Istituto nazionale di statistica ricorda che " conduce la rilevazione nel pieno rispetto della normativa che tutela i dati personali e l'uso e il trattamento che di essi ne viene fatto". "Rispondere al questionario - viene spiegato - è un obbligo di legge. Le famiglie che ricevono la lettera informativa nominativa dell'Istat sono invitate, dal 7 ottobre, a collegarsi al sito dell'Istat, ad accedere al questionario con le proprie credenziali e a procedere autonomamente alla compilazione online. Dal 12 novembre al 23 dicembre, se non è stato compilato il questionario online, si verrà contattati da un operatore del Comune o da un rilevatore per l'intervista. Le famiglie che riceveranno la lettera informativa non nominativa, invece, tra l'11 ottobre e il 22 novembre 2024 verranno contattate direttamente da un rilevatore, munito di tablet e tesserino di riconoscimento, per effettuare l'intervista. In caso di dubbi o difficoltà, è sempre possibile rivolgersi al numero verde gratuito 800.188.802 e ai centri comunali di rilevazione. La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2024.