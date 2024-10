Movida a Torino, Daspo per lancio fuochi artificiali

È scattato il Daspo urbano, a Torino, per un ventenne di origini egiziane sorpreso dai carabinieri nella notte fra sabato e domenica, nelle ore della movida, mentre si accingeva a lanciare fumogeni e fuochi artificiali da una strada bloccando il traffico. Il giovane era con un gruppo di coetanei che all'arrivo della pattuglia si sono dati alla fuga. L'intervento è scattato tra via Pescatori e lungopo Cadorna, in uno dei quartieri da cui spesso si alzano le proteste dei residenti per il rumore. Il ventenne è stato anche denunciato per "accensioni pericolose". Quanto al Daspo, vale per il centro cittadino.

Il Daspo, come si è appreso in un secondo momento, sarebbe stato notificato al ventenne per altre infrazioni commesse in precedenza nel centro del capoluogo piemontese. Si tratta in ogni caso di uno dei primi scattati a Torino dopo interventi delle forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia San Carlo, sempre tra la notte fra il 5 e il 6 ottobre, hanno anche denunciato un italiano di 20 anni per il possesso di un tirapugni e un diciottenne originario di un Paese dell'America centrale per il porto di un martelletto frangi-vetro. In città è da tempo, soprattutto nel periodo estivo ma non solo, che nelle zone della movida l'arrivo della mezzanotte viene accompagnato dal fragore di fuochi artificiali. Domenica scorsa su internet era apparso un video che documentava l'accensione di fumogeni e artifici pirotecnici nello stesso incrocio tra una folla di giovani. Il consigliere comunale Pierlucio Firrao, su Facebook, aveva commentato che "lungopo Cadorna angolo via Matteo Pescatore continua ad essere terra di nessuno dove vale tutto, compresi i fuochi al sabato sera: da lì è già stata lanciata una bici ... è ora di intervenire". Il riferimento alla bici è all'episodio, nel gennaio del 2023, dello studente palermitano Mauro Glorioso, rimasto ferito in modo gravissimo dopo essere stato colpito da una 'due ruote' lasciata cadere dall'alto dell'argine sui Murazzi mentre attendeva di entrare in un locale.