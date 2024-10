Il gruppo Argos Surface Technologies rileva la torinese Sive

Il gruppo Argos Surface Technologies, specializzato in trattamenti superficiali e rivestimenti industriali, ha acquisito la torinese Sive, azienda che da oltre 40 anni realizza trattamenti superficiali su plastica e metallo, "con l'obiettivo strategico di perseguire la propria vision di diventare un riferimento nel settore e potenziare la business unit Polymers & Metals". Con questa operazione, Argos St - spiega una nota - amplia il proprio ecosistema industriale, integrando le competenze avanzate di Siva. "L'acquisizione di Sive rappresenta un passo fondamentale per implementare il nostro know-how con le eccellenze del territorio" commenta Andrea Siano, presidente del Gruppo Argos St. "Il nostro obiettivo è quello di consolidare ulteriormente la presenza del gruppo nel Nord Italia, in particolare nell'area industriale di Torino, e continuare la nostra crescita come leader nei trattamenti e rivestimenti superficiali". Dal 2020, il gruppo Argos Surface Technologies ha ampliato la propria struttura industriale, passando da 3 a 12 stabilimenti raggiungendo un organico di oltre 400 dipendenti e ha registrato un fatturato di circa 60 milioni nel 2023.