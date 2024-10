CULTURAME

Capodanno con Morcheeba e Tananai. Torino balla "Tango"

Lo Russo stanzia un milione per il concertone di Piazza Castello. Lo organizza la Fondazione Reverse, che ha gestito anche l’ultimo Todays. Insieme all’idolo pop e agli alfieri del trip hop c'è anche Malika Ayane. E il giorno dopo arriva la lirica

Appuntamento in piazza Castello: Torino chiuderà il 2024 con l’idolo del pop Tananai, le star del trip hop Morcheeba e la cantautrice Malika Ayane. La notizia sta circolando tra gli addetti ai lavori ma a breve arriverà l’annuncio ufficiale. Secondo quanto deciso dall’assessore ai Grandi eventi Mimmo Carretta e dalla collega della Cultura Rosanna Purchia, per l’ultimo dell’anno erano stati stanziati 900.000 euro lordi, gran parte dei quali serviranno per la serata di Capodanno (847.000 euro secondo quanto risulta allo Spiffero), assegnata tramite bando. Il giorno successivo invece ci sarà un concerto di musica classica in stile viennese della durata di un’ora, organizzato direttamente dall’assessorato alla Cultura.

Il bando per il concertone di piazza Castello, gratuito e della durata prevista di 2 ore e mezza, come nel caso dell’ultimo Todays Festival è stato vinto da Fondazione Reverse dei fratelli Alessio e Fabio Boasi: potranno rifarsi dopo che Todays non è andato in modo esattamente entusiasmante. Erano altri due i promoter in corsa: Movement Srl, ovvero gli organizzatori del Kappa Futurfestival Maurizio Vitale, Gigi Mazzoleni e Gianluca Brignone, e la cooperativa Biancaneve, che fa riferimento a Fabrizio Gargarone dell’Hiroshima Mon Amour, che vinse il bando per il Capodanno dell’anno scorso.

Tananai, classe 1995, è asceso agli onori delle cronache per essere stato Il più fortunato ultimo posto a Sanremo della storia. Bocciato dalla giuria fu premiato dal pubblico e Sesso occasionale divenne solo il primo dei suoi successi, in una carriera che l’ha visto collaborare di recente con Annalisa. I Morcheeba vengono dal trip hop underground ma raggiungesero il successo con Rome wasn’t build in a day, nel lontano 2000, protagonista anche di tantissime pubblicità. Malika Ayane, che ha partecipato cinque volte a Sanremo, ha una carriera che dura da quasi 20 anni cominciata con la Sugar music di Caterina Caselli. Più di recente ha collaborato con i talent, diventando giudice di X Factor.

Una scaletta sulla quale c’è un però, legato a Tananai. Pare che il suo management non sia esattamente entusiasta che l’artista si esibisca gratuitamente a Capodanno, visto che suonerà sempre a Torino all’Inalpi arena il 3 dicembre. Con la differenza che soltanto tre settimane prima del suo concerto di fine anno, per vedere il cantante pop i biglietti partiranno da 49 euro in su.