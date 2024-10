Tav: attivista No Tav brucia foglio esproprio da terreno

Gesto simbolico di protesta di Nicoletta Dosio, 78 anni, storica attivista del movimento No Tav in Valle di Susa, contro la realizzazione della ferrovia ad alta velocità Torino-Lione. La donna, insegnante in pensione, ha bruciato il foglio di convocazione per l'esproprio di una porzione di terreno di sua proprietà a San Giuliano, dove è previsto uno dei cantieri. L'iniziativa è stata ripresa in video e rilanciata sui social. Numerosi attivisti No Tav sin dal 2012 hanno acquistato circa un metro quadrato di terreno. Sull'area era sorto un presidio che è stato sgomberato dalle forze dell'ordine e ora è stato protetto da una recinzione metallica, sormontati da un genere di filo spinato chiamato concertina.