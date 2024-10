Asti, opposizione contro Venturini per post anti francesi

È bufera politica sul consigliere comunale di Asti, Roberto Venturini, esponente di Fratelli d'Italia, attuale presidente della commissione cultura e nella maggioranza che sostiene il sindaco Maurizio Rasero. Le minoranze hanno chiesto spiegazioni, in un'interrogazione comunale, su un post apparso sulla sua pagina Facebook rivolto ai francesi: "…scommettiamo che se ci riprendessimo le nostre fabbriche di auto da quei francesi di @@@@@, la musica cambierebbe…". I consiglieri dell'opposizione nell'interrogazione chiedono se Venturini sa di essere un personaggio politico di spicco di un'istituzione, come il Comune di Asti, che vanta un gemellaggio con la città francese di Valance di cui lo stesso sindaco e l'assessore alla manifestazioni, Riccardo Origlia, non molto tempo fa avevano ricordato l'importanza. "Rivolgersi in modo unitario a una popolazione - concludono i consiglieri comunali - accusandola in senso velato dapprima di avere 'rubato' le fabbriche e celando poi insulti, si tratta di razzismo nel senso più becero del termine". Venturini era stato travolto da un'altra polemica due anni fa, per un post riguardante Laura Boldrini, che non era però stato scritto da lui ma rilanciato sul suo profilo.