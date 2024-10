Nuovo presidente e ad di Ferrero commerciale Italia

Fabrizio Gavelli è il nuovo presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia. Ha oltre 30 anni di esperienza nel mercato Fmgc (fast moving consumer goods), i beni di largo consumo. Dopo aver ricoperto ruoli di crescente responsabilità in P&G e Reckitt, ha lavorato in Danone Company per quasi vent'anni, sino a raggiungere il vertice di Danone Company Italia e Grecia. Nella sua carriera manageriale, con cariche che spaziano dal general manager al Marketing director, ha maturato esperienze in differenti divisioni di business, con responsabilità locali e globali, in Italia, Regno Unito, Slovenia, Olanda e Polonia.