Ambiente, all'Arpa Piemonte risorse derivanti da sanzioni

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato questa mattina una legge che punta a chiarire la destinazione delle risorse introitate dall'Arpa dal 2015 al 2022 come sanzioni fatte pagare dall'Agenzia regionale per la tutela ambientale per violazioni ambientali sanabili in tal modo. Si tratta di quasi 7 milioni di euro, che finora l'Arpa ha accumulato senza poter spendere e che grazie a questa legge potranno essere usate per la vigilanza ambientale. "L'approvazione di questo provvedimento - ha sottolineato il relatore di maggioranza Marco Protopapa (Lega) - permetterà una efficiente allocazione di queste risorse in un settore importante come la tutela ambientale. Finalmente le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative nel settore della tutela ambientale potranno essere reimpiegate per rafforzare la vigilanza e il controllo ambientale. Questo processo virtuoso avrà immediate ricadute sul patrimonio naturale e culturale del Piemonte, a cui riusciremo a garantire maggiore tutela senza alcuna spesa a carico dei cittadini". "Saniamo una situazione - ha commentato l'assessore all'Ambiente della giunta Cirio, Matteo Marnati - che era bloccata da anni: sarà mia cura sentire la parte governativa affinché questa legge non venga impugnata".