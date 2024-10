La Juve in economica

Dicono che… chi l’ha riconosciuto sul volo Torino-Roma delle 6,50 di questa mattina si sia stupito di vederlo in economica. Va bene che la Juventus ha dovuto tirare la cinghia negli ultimi anni, ma che il suo presidente, Gianluca Ferrero, sia costretto a viaggiare "low cost" chi l’avrebbe mai detto? Per fortuna pare abbia trovato uno steward tifosissimo bianconero che, appena l'ha visto, lo ha promosso direttamente in business con tanto di servizio scalo valigia. “Manco fosse stato il Papa” s’è lamentato sottovoce qualche passeggero.