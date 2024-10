Medico No Vax patteggia due anni a Torino

Due anni di carcere con la condizionale è la pena patteggiata oggi in tribunale a Torino da Giuseppe Delicati, il medico di Borgaro (Torino) accusato di avere firmato certificati falsi per permettere ai suoi pazienti di ottenere l'esenzione dai vaccini anti-covid. Davanti all'aula di udienza si sono radunati una decina di suoi sostenitori che hanno anche esposto il cartello 'Delicati innocente - piena assoluzione'. Agli inquirenti torinesi il medico (assistito dall'avvocato Gianluca Visca) ha spiegato di avere agito sempre nell'interesse dei suoi pazienti, commettendo forse delle "leggerezze" ma eseguendo regolarmente le visite. Un'ipotesi di omicidio colposo per il decesso di una persona è stata stralciata e archiviata. È rimasta soltanto una contestazione di falso per una settantina di episodi. Ora Delicati è atteso da un procedimento penale analogo condotto dall'autorità giudiziaria di Ivrea.