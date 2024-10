Cascina Spiotta: gup respinge istanze difesa degli ex brigatisti

È ripresa stamani a Torino l'udienza preliminare contro quattro ex brigatisti rossi per la sparatoria del 1975 alla Cascina Spiotta, nell'Alessandrino, in cui perse la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni d'Alfonso. Il gup ha respinto una serie di istanze presentate dalla difesa. In proposito, uno degli avvocati difensori, Davide Steccanella, ha commentato che "siamo all'opposto delle nozze di Renzo e Lucia: quel matrimonio non s'aveva da fare, questo processo invece s'ha da fare". "Anche se - aggiunge il legale - ci devono ancora spiegare come sia possibile processare una persona già scagionata revocando una sentenza che non si trova". Il riferimento è alla posizione di uno degli imputati, Lauro Azzolini, all'epoca dei fatti militante delle Brigate Rosse, che nel 1987 fu prosciolto in istruttoria: il provvedimento, secondo le indagini di carabinieri e Dda di Torino, ho perduto del 1994 durante l'alluvione che colpì Alessandria. Un'altra questione sollevata da Steccanella che guardava le intercettazioni cui è stato sottoposto Azzolini "senza autorizzazione di un gip".