Firme irregolari. Consigliere nei guai

I giudici indagano su Faienza (Pd)per l'autenticazione delle 600 sottoscrizioni della lista Piemont Europa Ecologia, formazione che ha sostenuto Fassino alle ultime comunali di Torino

Una delle liste a sostegno dell'allora candidato sindaco di Torino Piero Fassino finisce nei guai. A distanza di mesi dalla proclamazione dei risultati, i controlli sulla presentazione di Piemont Europa Ecologia mette in luce numerose irregolarità nelle firme di sottoscrizione. E' la compagine ispirata da Dino Barrera, un lontano passato nella sinistra extraparlamentare e un recente trascorso in Alleanza per Torino, lista civica che promosse a Palazzo Civico Valentino Castellani. Sullo sfondo le beghe del pollaio dell’ecologismo nostrano. Liti, accordi mancati, ripicche: infine l'ultimo passo, quello delle carte bollate. E a finirci di mezzo forse quella che ha meno responsabilità: l'autenticatrice.

Con ordine. Prima della campagna elettorale, i promotori di Piemont Europa Ecologia chiedono alla consigliera provinciale del Pd Erika Faienza di autenticare le firme che avrebbero raccolto a sostegno della candidatura. Lei accetta, dopotutto è un’ambientalista convinta con un passato nei Verdi. Intanto, sono giorni in cui si valuta una possibile alleanza con un’altra formazione d’ispirazione ecologista: i Verdi Verdi del consigliere regionale Maurizio Lupi, al tempo in rotta con il Pdl e in procinto di appoggiare Fassino. L’accordo, però, salta all’ultimo e Lupi si rivolge ai giudici. Presto emergono le magagne di una lista raffazzonata e presentata in fretta e furia, a partire dalla presunta contraffazione del simbolo attuata da Barrera.

In questo contesto si inseriscono anche le indagini legate all’autenticazione di 600 firme. «Tra le quali – spiega la Faienza, contattata telefonicamente dallo Spiffero – in 49 hanno dichiarato di non ricordarsi di avermi visto assieme ai promotori della lista per autenticare le loro sottoscrizioni come prevedrebbe la legge». E ora rischia un procedimento per falso in atto pubblico.

Il caso "Faienza", se mai dovesse rivelarsi tale, non sarebbe che l'ultimo in ordine di tempo di una lunga serie di irregolarità, commesse da pressoché tutte le forze politiche, accertate in ogni elezione. Per questo, da più parti, se ne invoca una profonda riforma, a partire dai meccanismi di raccolta e di autentica delle sottoscrizioni. «Mi spiace che sia stata coinvolta una ragazza seria, tra l’altro un’ambientalista – dice Lupi, che poi ammette – io avevo ammonito i vertici del Pd sulla possibilità di irregolarità. Ho la coscienza pulita».

Dopo la vicenda Giovine in Regione, la raccolta di firme torna quindi a macchiare un turno amministrativo anche se, è da precisare, gli ecologisti di Barrera non sono stati in nessun modo decisivi per la schiacciante vittoria dell’attuale primo cittadino. «E soprattutto, a differenza di quanto contestato a Giovine - chiosa la Faienza - quelle firme sono tutte vere». Ma la vicenda è destinata ad uteriori sviluppi: Lupi si è infatti costituito come persona offesa con l’avvocato Giovanni Nigra nel procedimento contro i Verdi Sole che Ride, e lo stesso ha fatto Michele Giovine (Pensionati), con l’avvocato Giorgio Strambi; entrambi intendono costituirsi parte civile quando ci sarà l'eventuale rinvio a giudizio.