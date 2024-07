Olimpiadi 2030: Torino, il costo stimato è di 12 milioni

Potrebbe essere di 12 milioni il costo dell'operazione "Olimpiadi 2030" a Torino. La cifra è circolata oggi nel corso della conferenza stampa con cui il presidente della Regione, Alberto Cirio, e il sindaco, Stefano Lo Russo, hanno illustrato l'assegnazione delle gare di pattinaggio al capoluogo piemontese. Al momento si tratta comunque solo di una stima, ricavata partendo dai 9 milioni che erano stati previsti al momento di proporre la partecipazione ai giochi di Milano-Cortina. Il governatore Cirio ha messo l'accento sul fatto che "il pattinaggio è una delle discipline che hanno maggiore visibilità" e ha ricordato che "avere lavorato per entrare nei giochi del 2026 ci permise di ottenere delle risorse". "Faremo in modo - ha annunciato Lo Russo - che l'evento coinvolga l'intera città. Ma non solo. Lavoreremo con i sindaci delle nostre Valli Olimpiche lungo la traiettoria che, idealmente, congiunge Torino con i siti di gara di Briançon e delle altre località transalpine. Sarà l'occasione per un rilancio dell'intero territorio".