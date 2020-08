Idv a pezzi, ora regna l’anarchia

Continua la querelle in seguito alla defenestrazione di Sbriglio. Secondo Porcino la scelta del segretario regionale è ispirata direttamente da Di Pietro, ma il partito è nel caos

IN FRANTUMI l'Italia dei Valori

Oggi, per fortuna, Giuseppe Sbriglio è in Brasile e nessuno porrà il problema se il capogruppo dipietrista sia legittimato o meno a rappresentare il suo partito in Consiglio. Una lettera inviatagli la scorsa settimana dal segretario regionale Luigi Cursio lo ha diffidato“dall’uso del simbolo del partito e dall’esprimere parole e comunicati a nome e per conto dell’Italia dei Valori”. Lo scettro passa al compagno di banco Giovanni Porcino, che intanto, però, per sua scelta il gruppo Idv lo aveva abbandonato subito dopo l’elezione.

Da allora il partito dei livori è diventato una bolgia: Sbriglio e Bugnano contro Cursio, Porcino senior e junior a prenderne le difese, soggetti sconosciuti ai più che partecipano al dibattito epistolare non si sa bene a che nome, mentre da Romatutti se ne lavano le mani. Persino uno solitamente pacato come l’assessore al Bilancio della Provincia Marco D’Acri si butta nella mischia per scagliarsi contro il segretario regionale: “Con la posizione presa dalla segreteria l'elettorato Idv, in un Comune importante come Torino, sarà quanto meno disorientato – scrive D’Acri -. Una questione che è meramente interna viene spiattellata ai quattro venti e alle forze politiche del Consiglio perché si vuole scegliere l'uno piuttosto che l'altro consigliere. Ingenerando, proprio perché non supportata da elementi politici comprensibili, una tale confusione da non poter che crear danno all'immagine dell'Italia dei Valori”.

Nei giorni scorsi lo stesso Sbriglio si era definito sorpreso per un provvedimento tanto grave nei suoi confronti e da lui stesso definito «nullo e illegittimo». In suo soccorso erano giunti i “buquicchiani”, con la senatrice Patrizia Bugnano in prima fila a dar manforte al compagno di partito sotto attacco. Le risponde Porcino jr con poche righe: “le consiglio di informarsi […] e di non insistere”. Insomma un pollaio nel quale rancori e inimicizie dettano la linea politica, senza nessuna possibilità di ottenere chiarezza. Il partito, ormai non esiste più. Il segretario, completamente delegittimato, si fa rappresentare dal cacicco di turno per restare a galla. L’ultima missiva porta la firma del parlamentare Gaetano Porcino, secondo molti l’ispiratore dell’ultima iniziative del segretario Cursio. Proprio il deputato tira in ballo direttamente il più alto in grado: Antonio Di Pietro, il quale “in persona” a novembre - sempre secondo quanto riportato nella mail - si era espresso a voce per un reintegro nel gruppo consiliare di Giovanni Porcino e “nel caso di ulteriore ostracismo, aveva detto di comunicare a Sbriglio che sarebbe stato considerato fuori dal partito”. Non è tutto: dal momento che, nonostante le pressioni rivolte al capogruppo, la situazione è rimasta tale e quale “Di Pietro questa volta scrive (non a voce), ed incarica Cursio, e l’ufficio Uno, di adottare la soluzione definitiva, ed in caso di ulteriore ostruzionismo, di comunicare a Sbriglio , diffidandolo dall'utilizzare il nome del Partito, che la rappresentanza di Italia dei Valori in Consiglio Comunale passava al consigliere Porcino”.

Detto fatto. La soluzione definitiva - che tanto ricorda la soluzione finale di hitleriana memoria - viene adottata e se fosse confermata questa versione avrebbe anche la legittimazione del partito nazionale, il che cambierebbe le cose. Da Roma nessuno conferma né smentisce, anzi tutti sembrano tenersi alla larga dalla situazione piemontese, considerata ormai irrecuperabile. Intanto regna l’anarchia e a questo punto ogni colpo di scena è possibile.