Pdl, è lite sul copyright della ditta

L'ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris decide oggi se accordare o meno ai cinque di Progett'Azione l'utilizzo del nome del partito. Primo incontro Burzi-Cota e l'approdo in Emilia

PONZIO PELATO Valerio Cattaneo

Il nome della cosa. Oggi l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte deciderà se concedere o meno il marchio “Pdl” ai secessionisti di Progett’Azione, che la settimana scorsa hanno deciso di mettersi in proprio, formando un nuovo gruppo nell’assemblea regionale. I cinque (Angelo Burzi, Gian Luca Vignale, Rosanna Valle, Roberto Boniperti e Roberto Tentoni) continuano a professarsi “fedeli militanti del Pdl”, partito dal quale non hanno alcuna intenzione di uscire e, anzi, tengono a rappresentare, seppur in posizione alternativa rispetto a quello gestito in Piemonte da Enzo Ghigo e Agostino Ghiglia. Che cosa deciderà Valerio Cattaneo, alias Ponzio Pelato, il presidente di Palazzo Lascaris? Le pressioni provenienti da corso Vittorio, quartier generale del Pdl subalpino, sono sempre più insistenti, soprattutto dopo il pugno di mosche rimediato dai diarchi nell'incontro romano a via dell'Umiltà: una generica promessa di tenere in debita attenzione la vicenda piemontese. Per le purghe, insomma, non è proprio il momento più opportuno, con un partito in disfacimento in ogni parte d'Italia.

Cattaneo se se laverebbe volentieri le mani, anche perchè non ha alcun interesse ad acuire tensioni che naturalmente si ripercuoterebbero sul clima dei lavori d'aula. Quindi, alla fine, potrebbe persino decidere di non decidere, prendendo tempo in attesa di verificare la titolarità della ditta berlusconiana, ovvero accertare chi spetta di diritto regolarne l'utilizzo. Qualora dovesse negare l’uso del marchio, i “progettisti”avrebbero buon gioco a contestare l'intromissione del partito in faccende istituzionali. Qualora, invece, il semaforo dovesse essere di colore verde ci si troverebbe di fronte alla spaccatura definitiva: sarebbe la certificazione della presenza di due Pdl. E gli scissionisti avrebbero ulteriore impulso nella loro opera di proselitismo che punta ad aprire in tutta la regione sezioni di Progett’Azione, a partire dalle province di Novara, Asti e Alessandria, dove sono già pronti in fase avanzata.

I cinque sono recentemente tornati a rassicurare il governatore Roberto Cota sulla loro lealtà, pur dialettica, nei confronti del governo. Ben inteso: i nodi – a partire dal rimpasto – restano da sciogliere, ma un primo colloquio tra Burzi e il presidente a margine della riunione dei capigruppo di ieri dovrebbe aver segnato un inizio di disgelo. Intanto l’eco delle gesta dei cinque sembra aver superato il confine del Po, se è vero che un consigliere dell’Emilia Romagna si è messo in contatto con loro per avere alcuni consigli su come affrancarsi da quella che, nella patria dei tortellini, è considerata la roccaforte dell’ex ministro berlusconiano Michela Vittoria Brambilla. Che si stia dando vita a un franchising?