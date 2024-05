Enrico Salza si racconta in un libro

Per il terzo anno consecutivo Tinexta è partner del Festival dell'Economia di Trento e parteciperà al massimo livello agli incontri che caratterizzeranno i quattro giorni di fine maggio. In particolare venerdì 24 Enrico Salza, fondatore e presidente della società, sarà presente alla presentazione del libro 'Sapremo fare la nostra parte' che raccoglie una lunga intervista curata da Beppe Russo, direttore del Centro Einaudi di Torino. Nel libro, Enrico Salza, che compirà 87 anni proprio nei giorni del Festival, ripercorre la sua lunga esperienza di imprenditore, di presidente della Camera di commercio di Torino, della banca San Paolo che ha guidato alla fusione con Banca Intesa e di fondatore di Tinexta nel 2009. "Questo libro - afferma Salza - raccoglie il racconto della mia vita professionale e vuole restituire il senso e la morale delle scelte che ne sono state alla base. Racconta di molte cose, ma con particolare attenzione testimonia alcune delle mie grandi passioni, la politica, l'economia, la mia città, Torino. L'informazione poi ha un posto a sé, nel libro, perché lo ha nel mio cuore. Ho sempre amato occuparmene, l'ho fatto per professione, ma con vera passione e l'editoria è tra le cose che, se non avessi scelto la strada dell'impresa, avrei coltivato. Sono felice che il Sole 24 Ore mi abbia chiesto di presentarlo a Trento, in un contesto prestigioso e al quale sono molto legato".