Regione: via libera al bilancio

A sei mesi dall’inizio dell’anno Palazzo Lascaris licenzia il documento finanziario 2012. Tripudio della maggioranza, l’opposizione non partecipa al voto. Contrari i grillini

A quasi metà dell’anno in corso, la Regione dà il via libera al bilancio di previsione per l’anno 2012 e quello pluriennale 2012-2014. A favore del documento finanziario si sono espressi 31 consiglieri della maggioranza, pollice verso dei due esponenti del Movimento 5 Stelle, mentre le opposizioni di centrosinistra non hanno partecipato al voto. Il documento pareggia su 16,7 miliardi di euro in termini di competenza e 17,2 in termini di cassa. Il complesso iter del provvedimento, che soffre di minori trasferimenti statali per 445 milioni, è stato modificato in aula con emendamenti frutto di accordi politici tra l’esecutivo e i gruppi di maggioranza e opposizione. I fondi disponibili per la sanità e le politiche sociali rimangono sostanzialmente invariati, come gli stanziamenti per la competitività del sistema economico. Le dichiarazioni di voto sono state aperte da Aldo Reschigna (Pd), che ha annunciato la non partecipazione al voto del proprio gruppo perché «se è possibile votare contro un documento non condiviso, non si può votare contro un documento che non corrisponde alla realtà effettiva dell’ente e che segnaleremo alla Corte dei conti e al ministero dell’Economia». A giudizio del capogruppo democratico «non è stata messa al centro della discussione la difficile situazione che sta vivendo il Piemonte e si ha avuta l’ennesima conferma che la maggioranza continua a delegare ogni decisione alla Giunta». Anche l’ex presidente Mercedes Bresso ha dichiarato la non partecipazione al voto denunciando «irregolarità molto gravi», al punto che «appare del tutto evidente che, al di là delle battaglie delle opposizioni, è la sua stessa struttura a non essere accettabile, anche perché mette in ginocchio tutto il sistema degli enti locali e molti Comuni rischieranno di andare in dissesto».

Per l’Udc il capogruppo Giovanni Negro, nel consueto forbito eloquio, ha dato atto che pur nella situazione difficile del momento, «la minoranza è stata ascoltata. Avremmo voluto più fondi per la ricerca» ma in sede di voto ha assicurato la presenza. Anche l’Italia dei valori, per bocca di Luigi Cursio ha annunciato la non partecipazione al voto perché «pur riconoscendo che la minoranza ha contribuito a modificare l’impostazione iniziale del documento, esso non è stato modificato abbastanza». Eleonora Artesio di Fds ha rilevato che «non sono fondate le prove di evidenza con le quali si crede di arrivare a dei risparmi perché non si ottengono i risparmi ordinando a qualcuno di spendere di meno». Per Sel Monica Cerutti ha aggiunto: «su temi molto importanti come quello dei trasporti si è raggiunto un risultato ben diverso da quello auspicato ma comunque migliore di quello da cui siamo partiti ma è incredibile che si annuncino il buoni-libro per i ragazzi di 16 anni e poi non si danno fondi adeguati all’Edisu, con tagli che risultano insostenibili rispetto agli stanziamenti passati».

Per la maggioranza Luca Pedrale (Pdl) che osservato che «certi toni usati dalla minoranza sono fuori luogo, anche perché molte delle sue richieste in ambito di trasporto pubblico, assistenza e politiche sociali, sono state accolte dalla maggioranza». Mario Carossa della Lega Nord ha rilevato che «tutti hanno negato di voler fare ostruzionismo, ma se fossero stati accolti tutti gli emendamenti dell’opposizione sarebbe stato spostato un miliardo». Infine per Progett'Azione, Angelo Burzi ha concluso: «Anche se questo bilancio è piuttosto “timido” voteremo a favore, ma resto convinto che avrebbe dovuto uscire almeno quattro mesi fa perché bisognava dare la certezza dei dati a tutte le realtà che sono collegate».