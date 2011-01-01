All’assalto dei carrozzoni comunali

Ieri la Fondazione per la Cultura, oggi quella per Torino Smart City. A Palazzo Civico proliferano enti e organismi per aggirare vincoli e tetti di spesa. Con la solita girandola di nomi e consulenze

Spuntano come funghi. Nel sottobosco della politica, meno rigoglioso di un tempo, dopo che tagli e vincoli hanno imposto alle amministrazioni draconiane misure di austerità, sorgono enti in grado di sfuggire alle maglie sempre più strette dei vincoli di bilancio (e, in larga parte, pure ai tetti di spesa e ai controlli di gestione). Si tratta delle fondazioni, nuovi carrozzoni pubblici che ereditano competenze finora svolte dai governi locali e su cui sono pronti a salire torme di fameliche cavallette. Il Comune di Torino si appresta a farne nascere praticamente in ogni settore. La prossima sarà la Torino Smart City: in realtà l’organismo è già costituito, ma presto verrà strutturato con un direttore e personale ad hoc. Nuovi costi? A dar retta a Palazzo Civico no: solo un tentativo di rendere maggiormente efficienti le procedure. Ma se nessun pasto è gratis, figuriamoci cosa succede per le fauci municipali, abituate a mangiare a quattro palmenti.

Nella settimana scorsa, opposizioni e finanche consiglieri di maggioranza hanno strigliato l’assessore alla Cultura Maurizio Braccialarghe, promotore di un’altra fondazione, quella sulla Cultura, per la direzione della quale circolano i nomi di Angela La Rotella, super dirigente di Palazzo Civico e consorte di Walter Vergnano, sovrintendente al Teatro Regio, e di Daniele Jalla, coordinatore dei servizi museali della città, un boiardo delle pubbliche amministrazioni, tra Comune e Regione. Non solo, secondo fonti molto autorevoli la Fondazione avrebbe in dote, sin dalla nascita, il portavoce del sindaco Gianni Giovannetti, noto alle cronache per il suo faraonico stipendio, sgravando così le casse di Gianguido Passoni dal suo oneroso contratto (ma non i torinesi, dal momento che l’ente vivrà in gran parte di soldi pubblici).

Ma torniamo a Torino Smart City, il braccio operativo attraverso il quale Piero Fassino intende realizzare e pubblicizzare i progetti e le iniziative collaterali di una Torino sempre più smart, ovvero intelligente ed ecocompatibile. Anzitutto, perché capace di utilizzare al meglio le risorse, riducendo sprechi e burocrazia. Peccato che per raggiungere questi nobili scopi non si trovi nulla di meglio che costituire l’ennesima struttura parallela alla macchina comunale, con un consiglio di gestione e il coinvolgimento della solita compagnia di gito pubblica (Politecnico, Università Camera di Commercio). Attualmente il presidente è l’assessore Enzo Lavolta (foto accanto) ma prestissimo verrà pubblicato il bando pubblico per l’individuazione di un direttore. E già si fa il nome di Paolo Bellino, ex vice direttore generale di Toroc, indagato in qualità di direttore della Fondazione XX marzo per presunte irregolarità nella gara sul Parcolimpico.

Che serva una svolta è chiaro, visto l’esito tutt’altro che incoraggiante dei primi tre bandi, nei quali Torino si è fatta bagnare il naso da Genova che si è così portata a casa 6 milioni di contributi europei. Nonostante la città della Lanterna si fosse accontentata di allestire una semplice associazione, cui peraltro hanno aderito decine di operatori del territorio. E inoltre pare curioso che una macchina operativa di quel genere, anziché a un manager di comprovata esperienza, sia stata affidata finora a un filosofo come Roberto Mastroianni, fedele all’assessore Lavolta di cui è stato supporte in campagna elettorale. Sarà per questo che, secondo quanto è dato sapere allo Spiffero, uno degli enti che dovrebbe finanziare questi progetti viva da settimane nella vana attesa degli elaborati da visionare?