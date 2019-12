Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, domenica 8 dicembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: condizioni di tempo stabile al Nordovest, seppur con il transito abbastanza diffuso di nuvolosità: medio-alta su VDA e Piemonte, di tipo basso sulla Liguria specie centro-orientale, dove non si esclude qualche goccia sullo spezzino. Non mancherà qualche occhiata di sole. Clima non freddo, con gelate quasi assenti in Valpadana. Valori diurni stabili intorno a 10°C in Valpadana, 13-15°C in Liguria. Ventilazione debole ovunque, un po' di Libeccio sul Levante ligure. Mare poco mosso o mosso.