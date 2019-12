Regione Piemonte, sì a crocifisso nel consiglio regionale

Il Piemonte dice sì al crocifisso nell'aula del consiglio della Regione. Con 27 voti a favore e 8 contrari l'assemblea ha approvato l'ordine del giorno "Difesa, rispetto e salvaguardia dell'importanza del Crocifisso", primo firmatario il consigliere della Lega Andrea Cane. Nelle dichiarazioni di voto il consigliere del Carroccio Federico Perugini ha sottolineato: "il nostro è un Paese laico, ma Cristianesimo e religione cattolica sono nella nostra Costituzione, diamo oggi un segnale che rimane legato alla nostra storia, valori e tradizioni. Non è una questione confessionale". Per Giorgio Bertola (M5s) "questa è un'aula istituzionale dove sono presenti eletti da tutti i cittadini piemontesi di qualunque religione, non penso sia il caso di mettere simboli che hanno una valenza forte e non rappresentano tutti. Ciascuno è libero e ha il pieno diritto di professare la sua religione nella sua vita privata - ha aggiunto -, anche di uniformare la sua attività politica al suo credo, ma questo non vuol dire sia il caso di imporre un simbolo a tutti gli altri".