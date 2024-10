Aveva contatti con l'Isis, 24enne tunisino espulso dall'Italia

Intratteneva rapporti, attraverso i social, con tre suoi connazionali legati all'Isis, un tunisino di 24 anni, figlio di un'italiana, espulso dall'Italia per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo. Il giovane è stato ritracciato dagli uomini della digos e il questore di Torino ha ordinato l'accompagnamento immediato alla frontiera, con un provvedimento convalidato dal tribunale torinese. Il 24enne è stato scortato dagli agenti di polizia della questura del capoluogo piemontese fino all'aeroporto di Roma Fiumicino ed è stato rimpatriato a Tunisi. Regolare in Italia, secondo gli investigatori aveva nel tempo assunto comportamenti indicativi di radicalizzazione religiosa e manteneva contatti con i suoi connazionali che erano considerati una potenziale minaccia per la sicurezza dello Stato e per l'incolumità delle persone.