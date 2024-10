Clima: Piemonte, 2,2 mln per interventi dopo calamità naturali

Oltre 2,2 milioni di euro saranno impegnati dalla Regione Piemonte per finanziare interventi di pronto soccorso e ripristino necessari a seguito di calamità naturali. I fondi, destinati al bilancio pluriennale 2024-2026, saranno utilizzati per opere di difesa del territorio, protezione delle infrastrutture e ripristino della viabilità comunale. "Questo stanziamento - commenta il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - è un segnale forte del nostro impegno nel garantire la sicurezza e la protezione del territorio. E' fondamentale che i cittadini piemontesi sentano la vicinanza delle istituzioni in momenti di difficoltà, e questi fondi ci permetteranno di agire rapidamente e con efficacia per riparare i danni causati dalle calamità. Continueremo a lavorare senza sosta per garantire la salvaguardia del nostro territorio". Gli interventi saranno: 7 in provincia di Alessandria, 5 in provincia di Asti, 3 nel Biellese, 19 in Provincia di Cuneo, 9 nella provincia di Torino, 7 nel Verbano e 5 interventi in provincia di Vercelli. "Con questo provvedimento, vogliamo rispondere con tempestività alle necessità delle aree più vulnerabili del nostro territorio - spiega Marco Gabusi, assessore regionale alle Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Protezione Civile - i fondi stanziati permetteranno di intervenire con urgenza per mettere in sicurezza infrastrutture vitali e proteggere la popolazione dalle conseguenze delle calamità naturali, con particolare attenzione a frane, dissesti idrogeologici e ripristino di servizi essenziali come acquedotti e fognature".