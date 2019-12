Piemonte: Molinari (Lega), servono fondi per dissesto

"La nostra Regione ha subito negli ultimi due mesi un pesante e reiterato dissesto idrogeologico, e la risposta da parte del Governo e' stata fino ad ora assolutamente insufficiente. Servono stanziamenti, ma serve anche un progetto di sviluppo per il Piemonte". Così, in una nota, Riccardo Molinari, presidente dei Deputati della Lega e Segretario della Lega Piemonte. "Il nostro sistema di imprese, da sempre fiore all'occhiello del Nord Ovest, oggi è costretto a fare i conti con carenze infrastrutturali da terzo mondo, con collegamenti precari con la Liguria, e un territorio bisognoso di fortissimi interventi di manutenzione - aggiunge l'esponente del Carroccio -. Per fortuna esiste in questo momento una solida alleanza e visione di intenti e progetti tra Regione Piemonte e Regione Liguria: Roma però deve darsi una mossa, e fare pienamente la sua parte".